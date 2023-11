Naviga alla massima velocità con Aruba Fibra: offerte a partire da 17,69€/mese

Navigare su Internet con velocità elevata, senza dover fare compromessi e ad un prezzo irresistibile? Aruba presenta un’offerta pensata apposta per te, con tariffe che partono da 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi e senza pagare l’attivazione. Inoltre, hai diritto a uno sconto del 70% su Aruba Drive, soluzione cloud sicura, affidabile e illimitata.

Aruba Fibra: la scelta perfetta per velocità e affidabilità

Aruba Fibra offre l’opportunità di avvantaggiarsi della tecnologia FTTH a tariffe competitive, assicurando velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 1 Gbps in upload. La scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze è a portata di mano.

Con l’offerta Aruba All-in Promo, disponibile al costo di 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi, non solo beneficerai di una connessione in fibra ottica ad alta velocità, ma anche del router Wi-Fi e di chiamate nazionali illimitate, tutto compreso nella tariffa mensile.

L’offerta non comporta alcun costo di attivazione o migrazione, e potrai sospendere la tua connessione usando l’opzione Stop&Go.

Opta per la soluzione personalizzabile di Aruba Promo pagando soltanto 17,69 euro al mese per sei mesi. Con questa offerta, avrai il pieno controllo nella scelta e aggiungere servizi extra in base alle tue preferenze, con relativi costi aggiuntivi.

Nessun pagherai attivazione o migrazione, e potrai beneficiare dell’opzione Stop&Go. Attivare il servizio è estremamente semplice: seleziona il tuo metodo di pagamento preferito tra carta di credito, addebito diretto su conto corrente o PayPal.

Verifica la copertura, scopri la migliore tecnologia disponibile per il tuo indirizzo e Aruba si occuperà di fissare un appuntamento secondo le tue preferenze. Una volta completata l’installazione o la migrazione, potrai godere di velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps.

Se attivi Aruba Fibra, hai anche diritto a uno sconto pazzesco del 70% su Aruba Drive, dove potrai salvare i tuoi file in un cloud senza limiti e sicuro. È un’offerta unica che ti assicura la tranquillità di avere sempre accesso a tutti i tuoi dati, che siano personali o di lavoro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.