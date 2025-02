Naviga alla massima velocità con Iliad Box: fibra super veloce a 21,99€/mese

Iliad rivoluziona ancora il mondo delle telecomunicazioni con Iliad Box, l’offerta di fibra ottica FTTH pensata per chi vuole navigare alla massima velocità senza compromessi. Per gli utenti mobile Iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€ al mese, l’abbonamento alla fibra ha un prezzo speciale di 21,99€ al mese per sempre, anziché 25,99€. Vai sul sito di Iliad per approfittare della promozione.

Connessione ultra veloce con Wi-Fi 7: ecco Iliad Box

Iliad Box offre una connessione 100% fibra ottica FTTH, garantendo prestazioni eccezionali sia in download che in upload. Il modem Wi-Fi 7 fornito in comodato d’uso gratuito assicura una copertura stabile e potente in tutta la casa, migliorando la velocità e l’affidabilità della rete.

In base alla tecnologia disponibile nella propria area, la velocità varia:

FTTH EPON : fino a 5 Gbit/s in download (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) e 700 Mbit/s in upload .

: fino a (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) e . FTTH GPON: fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

Oltre alla connessione ultra veloce, Iliad Box include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in tutta Italia e in oltre 60 destinazioni internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito e gran parte dell’Europa.

Questa offerta di Iliad Box è dedicata esclusivamente agli utenti mobile Iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€ al mese, garantendo loro il prezzo speciale di 21,99€ al mese per sempre. Un’opportunità imperdibile per chi cerca una fibra veloce, stabile e trasparente, senza costi nascosti né vincoli.

Passa a Iliad Box e scopri la libertà di una connessione senza compromessi.