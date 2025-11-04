Naviga anonimo fino al 2028 con l'offerta NordVPN del Black Friday

Una VPN certificata e affidabile è in grado di assicurare l’anonimato online, evitando qualsiasi forma di tracciamento, censura, blocco o monitoraggio: quella di NordVPN è protagonista di una super promozione con il 74% di sconto e 3 mesi gratis per chi sceglie di attivare l’abbonamento biennale. Calendario alla mano, significa che con una spesa davvero irrisoria è possibile assicurarsi la protezione totale della privacy da qui e fino al febbraio 2028.

Scegli NordVPN: -74% + 3 mesi

Black Friday: la super offerta di NordVPN

Permette di utilizzare la Virtual Private Network con più di 8.400 server nel mondo su 10 dispositivi in contemporanea, a scelta tra smartphone, tablet, computer e altri ancora. C’è un’app dedicata a ogni sistema operativo. In questo modo, basta un attimo per navigare con un indirizzo IP localizzato al di fuori dell’Italia, in qualsiasi paese. Questo è il cuore pulsante del servizio, che offre poi altre funzionalità avanzate come un password manager, il controllo per eventuali violazioni degli account, una tecnologia anti-malware avanzata e sempre aggiornata e molto altro ancora. Visita il sito ufficiale per tutti i dettagli.

La rete globale di NordVPN è gestita da Nord Security, che alle caratteristiche già descritte aggiunge anche Incogni per rimuovere i dati personali dai database online che li hanno raccolti, 1 TB di spazio sul cloud per il backup protetto da crittografia e l’assicurazione Cyber che consente di recuperare le perdite causate da truffe informatiche o furti di identità.

Tornando all’offerta del Black Friday, il 74% di sconto si traduce in prezzi da soli 2,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento biennale, come già scritto con 3 mesi extra gratis. Inoltre, nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, entro i primi 30 giorni dall’attivazione sarà possibile chiedere un rimborso recuperando per intero la cifra spesa. Un’ulteriore garanzia a tutela dell’utente finale.