Naviga in 5G con Lycamobile: 150 GB e minuti illimitati a 5,99€

Il passaggio dalla tecnologia 4G al 5G rappresenta un salto generazionale nelle telecomunicazioni mobili. Averlo a disposizione sul proprio smartphone – sia come tecnologia supportata che come opzione tariffaria – è una grande opportunità per navigare con prestazioni elevate, migliorare la ricezione del segnale e avere una connessione stabile. Poter contare su un’offerta mobile che metta a disposizione il 5G a un prezzo vantaggioso e con una grande quantità di Giga è una straordinaria opportunità. Lyca Mobile risponde a questa esigenza con una proposta che sta rivoluzionando il mercato: 150 GB in 5G e minuti illimitati a soli 5,99€ al mese. Attivala ora.

Comunica come vuoi, quanto vuoi

Con il 5G di Lyca Mobile, la velocità di navigazione raggiunge picchi fino a 10 volte superiori rispetto alla precedente generazione. Questo significa streaming video in 4K senza interruzioni, download di file pesanti in pochi secondi e videoconferenze fluide anche in movimento.

Ciò che rende questa offerta davvero eccezionale è il rapporto qualità-prezzo: accedere alla rete 5G con ben 150 GB mensili a soli 5,99€ rappresenta una delle proposte più competitive attualmente sul mercato italiano.

Con l’offerta di Lyca Mobile è possibile davvero comunicare senza limiti. Sia sfruttando i 150 GB di traffico mobile in 5G, sia utilizzando i minuti e gli SMS illimitati. Chiamate, videochiamate, messaggi e applicazioni di messaggistica istantanea non hanno più limiti, anche all’estero. L’offerta Lyca Mobile, infatti, include anche 8 Giga di traffico in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, rivelandosi una soluzione particolarmente conveniente per chi viaggia spesso, per svago o per lavoro, all’estero.

La nuova offerta di Lyca Mobile è attivabile esclusivamente online accedendo alla pagina dedicata e ottenendo anche due mesi di rinnovo completamente gratuiti che rendono questa tariffa assolutamente irrinunciabile. L’offerta è riservata a coloro che portano il proprio numero in Lyca Mobile da qualsiasi operatore. Passa ora a Lyca Mobile!