 Naviga in sicurezza con Kaspersky: antivirus e VPN insieme con un prezzo super
Naviga in sicurezza con Kaspersky: antivirus e VPN insieme con un prezzo super

Con Kaspersky è possibile navigare in sicurezza: il bundle che include antivirus e VPN è protagonista di una promo da cogliere al volo.
Naviga in sicurezza con Kaspersky: antivirus e VPN insieme con un prezzo super
Sicurezza Antivirus VPN
Con Kaspersky è possibile navigare in sicurezza: il bundle che include antivirus e VPN è protagonista di una promo da cogliere al volo.

Il Cyber Monday è il momento giusto per incrementare la sicurezza dei propri dispositivi e accedere a Internet senza rischi, bloccando le minacce informatiche e navigando liberamente e senza tracciamento.

Kaspersky, azienda che da anni è un riferimento assoluto del settore della sicurezza informatica, propone oggi una promo da non perdere, con la possibilità di accedere a un bundle che comprende antivirus e VPN.

Grazie alla promo in corso, è possibile ottenere uno sconto fino al 61% sul piano annuale che parte da 19,99 euro e, scegliendo la versione Premium, c’è anche un Buono Amazon da 20 euro in regalo.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Kaspersky e sarà disponibile solo per un breve periodo. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.

Scopri l’offerta Kaspersky

KASPERSKY

Antivirus, VPN e altro ancora con Kaspersky

Scegliendo Kaspersky è possibile accedere a un bundle con antivirus, VPN e altri servizi di sicurezza. Le versioni tra cui scegliere sono due. La prima è rappresentata dal Piano Plus che costa 29,99 euro per un anno.

La seconda, invece, è il Piano Premium, che include anche Kaspersky Safe Kids, il tool per la Protezione dell’identità e altri vantaggi. In questo caso, il prezzo è di 34,99 euro per un anno ed è incluso anche un Buono Amazon da 20 euro in regalo.

Con l’offerta in corso, i prezzi indicati si riferiscono all’uso dei software su 1 dispositivo ma è possibile estendere il servizio a più dispositivi con costi molto vantaggi.

Ad esempio, il piano Plus per 5 dispositivi (a scelta tra Windows, Mac, Android e iOS) comporta una spesa complessiva di 54,99 euro. al 52% di sconto. È possibile utilizzare i software di Kaspersky fino a 20 dispositivi e in questo caso, lo sconto arriva addirittura al 61%.

Per attivare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale Kaspersky da cui si potrà scegliere la versione da attivare.

Scegli il tuo piano Kaspersky

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Raia
Pubblicato il
1 dic 2025
