Naviga in sicurezza con VPN e antivirus: -60% scegliendo AVG

Per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi, quando si accede a Internet, è possibile puntare su AVG Ultimate. Il bundle in questione include diversi servizi e permette agli utenti di proteggere i propri dati e navigare con maggiore tranquillità.

Per chi sceglie questo servizio, infatti, c’è la possibilità di sfruttare una VPN illimitata, con la crittografia del traffico dati e l’uso della rete sicura senza alcun tracciamento. In aggiunta, è possibile sfruttare una suite di protezione per difendersi tra virus, malware, phishing e altre minacce informatiche.

AVG Ultimate è disponibile con uno sconto del 60%. Scegliendo la versione per 10 dispositivi, infatti, il servizio è ora attivabile con un costo di 51,99 euro per 12 mesi, senza alcun obbligo di rinnovo e con la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per i primi 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere all’offerta e iniziare a utilizzare subito tutta la suite di protezione è possibile accedere al sito ufficiale di AVG, tramite il box qui di sotto.

Protezione al top con AVG

Scegliere AVG Ultimate significa poter contare su una suite di protezione completa. Il bundle include, infatti, AVG Secure VPN, un servizio in grado di garantire una connessione VPN senza limiti, con la protezione della crittografia del traffico dati, la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese per evitare blocchi geografici e una navigazione senza tracciamento.

In aggiunta, AVG include il sistema di protezione contro virus, malware e altre minacce informatiche che permette di rilevare e bloccare il software potenzialmente dannoso per i propri dispositivi. C’è anche il tool per la protezione contro il phishing, che rileva e blocca questa tipologia di truffa sempre più diffusa.

AVG, inoltre, include anche lo strumento di verifica della sicurezza e dell’affidabilità della rete Wi-Fi e una serie di funzioni aggiuntive come AVG AntiTrack per proteggersi dal monitoraggio online, e AVG TuneUp, che permette di migliorare il funzionamento del proprio computer.

AVG Ultimate è disponibile oggi con il 60% di sconto: il prezzo si riduce a 51,99 euro con possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea (tra smartphone, tablet e computer) e con 30 giorni di garanzia di rimborso.