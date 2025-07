Naviga in sicurezza quando sei all'estero: ExpressVPN è in sconto del 61%

Per chi vuole navigare in sicurezza, senza rallentamenti e con copertura globale, ExpressVPN ha appena lanciato una promozione davvero vantaggiosa: attivando oggi il piano da 2 anni si ottiene uno sconto del 61%, pagando solo 4,87€ al mese invece di 12,63.

In più, 4 mesi extra di servizio sono inclusi gratuitamente, insieme a una eSIM da 5 GB omaggio da usare all’estero grazie alla collaborazione con holiday.com. E se cambi idea, c’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Perché ExpressVPN è così amata dagli utenti di tutto il mondo

ExpressVPN è da anni uno dei servizi VPN più apprezzati al mondo: è compatibile con tutti i dispositivi (computer, smartphone, tablet, TV) e può essere utilizzata su 8 dispositivi contemporaneamente con un unico account. È la scelta ideale per navigare in modo anonimo, giocare online senza lag e accedere ai contenuti in streaming senza limiti di banda.

A renderla ancora più affidabile c’è la tecnologia proprietaria di crittografia avanzata, pensata per proteggere i dati personali anche su reti Wi-Fi pubbliche e instabili, come quelle di hotel, aeroporti o locali.

La promozione attuale vale sul piano da 28 mesi, al prezzo complessivo di 136,31€. Alla fine del periodo, l’abbonamento si rinnoverà allo stesso prezzo annuale, ma può essere disdetto in ogni momento. E per l’estate 2025 c’è un bonus in più: chi attiva ora ExpressVPN riceverà una eSIM gratuita da 5 GB firmata holiday.com, utile per restare connessi anche in viaggio fuori dall’Unione europea, senza costi aggiuntivi o roaming salati.

Una soluzione completa per chi vuole sicurezza, velocità e connettività anche in vacanza, con un solo abbonamento.