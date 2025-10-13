Naviga in sicurezza: scopri le soluzioni AVG con il 70% di sconto

Mentre le minacce informatiche crescono di giorno in giorno, AVG propone soluzioni potenti e intuitive per difendere i tuoi dispositivi, proteggere la privacy e migliorare le prestazioni. Le nuove offerte offrono fino al 70% di sconto rendono ancora più accessibili le soluzioni integrate per protezione, privacy e ottimizzazione, pensate per utenti privati e aziende che cercano un software affidabile, completo e semplice da usare.

Protezione completa con AVG Internet Security e AVG Ultimate

Per chi cerca una difesa a 360 gradi, AVG Internet Security e AVG Ultimate rappresentano due scelte eccellenti. Entrambe proteggono da virus, malware, ransomware, siti contraffatti e phishing, ma la versione Ultimate include anche strumenti avanzati come AVG TuneUp, AVG Secure VPN e AVG AntiTrack, per un’esperienza davvero completa.

AVG Internet Security (10 dispositivi)

Prezzo scontato: 37,60 € il primo anno (anziché 93,99 €)

→ Protezione da minacce online, scansione Wi-Fi e blocco dei siti pericolosi

AVG Ultimate (10 dispositivi)

Prezzo scontato: 51,99 € il primo anno (anziché 129,99 €)

→ Include anche VPN, AntiTrack e strumenti di ottimizzazione

Privacy garantita: VPN, AntiTrack e BreachGuard

Oltre alla sicurezza, AVG tutela la privacy digitale degli utenti con una suite di prodotti pensata per mantenere l’anonimato e proteggere i dati personali.

AVG Secure VPN : maschera l’indirizzo IP e cripta la connessione per un anonimato totale su Windows, macOS, Android e iOS.

AVG AntiTrack : blocca i tracker e impedisce la raccolta dei dati di navigazione.

AVG BreachGuard: monitora le violazioni dei dati e rimuove le informazioni personali dal web.

Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni e coprono fino a 10 dispositivi, ideali per famiglie o piccole aziende.

La sicurezza non basta senza performance. AVG lo sa e propone strumenti di ottimizzazione automatica per mantenere il computer sempre efficiente:

AVG TuneUp : rimuove file inutili, corregge errori e migliora la velocità generale del sistema.

Prezzo scontato: 29,99 € il primo anno (anziché 74,99 €).

AVG Driver Updater: aggiorna i driver obsoleti per garantire una grafica più fluida, audio nitido e meno crash di sistema.

Per conoscere l’offerta completa di AVG clicca qui.