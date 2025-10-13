 Naviga in sicurezza: scopri le soluzioni AVG con il 70% di sconto
AVG offre protezione totale, privacy e performance con sconti fino al 70%. Dalle VPN agli antivirus, un ecosistema completo per sicurezza e velocità digitale.
Sicurezza Antivirus
AVG offre protezione totale, privacy e performance con sconti fino al 70%. Dalle VPN agli antivirus, un ecosistema completo per sicurezza e velocità digitale.

Mentre le minacce informatiche crescono di giorno in giorno, AVG propone soluzioni potenti e intuitive per difendere i tuoi dispositivi, proteggere la privacy e migliorare le prestazioni. Le nuove offerte offrono fino al 70% di sconto rendono ancora più accessibili le soluzioni integrate per protezione, privacy e ottimizzazione, pensate per utenti privati e aziende che cercano un software affidabile, completo e semplice da usare.

Naviga in sicurezza con AVG

Protezione completa con AVG Internet Security e AVG Ultimate

Per chi cerca una difesa a 360 gradi, AVG Internet Security e AVG Ultimate rappresentano due scelte eccellenti. Entrambe proteggono da virus, malware, ransomware, siti contraffatti e phishing, ma la versione Ultimate include anche strumenti avanzati come AVG TuneUp, AVG Secure VPN e AVG AntiTrack, per un’esperienza davvero completa.

  • AVG Internet Security (10 dispositivi)
    Prezzo scontato: 37,60 € il primo anno (anziché 93,99 €)
    → Protezione da minacce online, scansione Wi-Fi e blocco dei siti pericolosi

  • AVG Ultimate (10 dispositivi)
    Prezzo scontato: 51,99 € il primo anno (anziché 129,99 €)
    → Include anche VPN, AntiTrack e strumenti di ottimizzazione

Privacy garantita: VPN, AntiTrack e BreachGuard

Oltre alla sicurezza, AVG tutela la privacy digitale degli utenti con una suite di prodotti pensata per mantenere l’anonimato e proteggere i dati personali.

  • AVG Secure VPN: maschera l’indirizzo IP e cripta la connessione per un anonimato totale su Windows, macOS, Android e iOS.

  • AVG AntiTrack: blocca i tracker e impedisce la raccolta dei dati di navigazione.

  • AVG BreachGuard: monitora le violazioni dei dati e rimuove le informazioni personali dal web.

Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni e coprono fino a 10 dispositivi, ideali per famiglie o piccole aziende.

Prestazioni al massimo con AVG TuneUp e Driver Updater

La sicurezza non basta senza performance. AVG lo sa e propone strumenti di ottimizzazione automatica per mantenere il computer sempre efficiente:

  • AVG TuneUp: rimuove file inutili, corregge errori e migliora la velocità generale del sistema.
    Prezzo scontato: 29,99 € il primo anno (anziché 74,99 €).

  • AVG Driver Updater: aggiorna i driver obsoleti per garantire una grafica più fluida, audio nitido e meno crash di sistema.

Per conoscere l’offerta completa di AVG clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
13 ott 2025
