Naviga in totale sicurezza con Cyberghost VPN

Trascorriamo gran parte del nostro tempo a navigare su internet, che sia per lavoro, per studio o semplicemente per svago, il web è diventato uno strumento quasi indispensabile per portare a termine un qualsiasi lavoro quotidiano. Proprio per questo motivo, siamo continuamente esposti a minacce, i nostri dati personali ma anche dati di app di pagamento, carte di credito, sono sempre sotto attacco. Con la VPN di Cyberghost è possibile dire addio a qualsiasi preoccupazione e navigare sul web in anonimato, mantenendo dunque tutti i dati sicuri.

Come accennato, nascondere le attività su internet a chiunque tenti di scrutarla è fondamentale. Affidandosi a CyberGhost VPN è possibile avere un servizio in grado di criptare il tuo traffico online e nascondere il vero indirizzo IP. Indipendentemente dall’attività che viene svolta, pertanto, qualsiasi azione sarà protetta (streaming, scambio di torrent, gaming, acquisti, operazioni bancarie).

Grazie allo sconto dell’82% puoi avere l’abbonamento di 26 mesi al costo mensile di soli 2,19 euro che include accesso gratuito a privacy guard, Cyberghost ID Guard, ottimizzatore premium pc e accesso ai server noSpy, ma ti permette anche di impostare la località che preferisci tenendo nascosto il tuo indirizzo, scegliere tra le località di ben 91 paesi e accedere a offerte esclusive limitate per regione o paese differenti dalla tua e avere una connessione internet completamente protetta grazie alla crittografia AES a 256 bit.

Oltre al piano da 2,19 euro al mese ce ne sono altri disponibili che offrono servizi differenti, tutti comunque pensati per rispondere alle varie esigenze dei consumatori. Se non sarai soddisfatto del piano sottoscritto potrai avere la garanzia di rimborso entro 45 giorni.

