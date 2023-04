Naviga veramente in incognito con NordVPN

Naviga in incognito con NordVPN. Quasi tutti i browser ti permettono di aprire una finestra anonima, ma non nascondono completamente le tue informazioni sensibili. Al contrario, questa VPN è una professionista a renderti invisibile. Nessuna attività online svolta con attivo questo provider lascerà più traccia capace di portare alla tua identità digitale. Come avviene questo?

Primo, ti viene fornito un Indirizzo IP differente dal tuo così da nasconderlo nel caso ci fossero occhi indiscreti a controllare le tue mosse sul web. Puoi anche decidere di farti assegnare un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server a Milano. Il vantaggio è di poter visitare Home Banking e altri siti senza insospettirli o dovendo confermare ogni volta di non essere un “robot”.

Secondo, la connessione dati viene trasferita in un tunnel crittografato. Il suo obiettivo è quello di rendere da subito illeggibili i tuoi dati attraverso una crittografia di livello superiore AES a 256 bit. Niente e nessuno è in grado di violarla per registrare le informazioni che passano attraverso questo canale professionale e sicuro.

Terzo, NordVPN rispetta una rigida politica di no-log. In pratica, il provider ti assicura che non raccoglie né memorizza le tue informazioni private come larghezza di banda utilizzata, log di traffico, Indirizzi IP o dati di navigazione. Così non può nemmeno fornire alcun dato a Enti Governativi o ISP.

NordVPN è anche un potente anti-malware

Ovviamente NordVPN non è solo vantaggiosa perché ti permette di navigare in incognito veramente. Attivandola al 63% di sconto con 3 mesi extra, ottieni con un solo account 6 dispositivi protetti. La sua app è compatibile con tutti i sistemi operativi e browser. La configurazione è facile e intuitiva.

Una volta attiva, hai protezione totale da malware e hacker grazie al suo potente anti-malware incluso. Inoltre, sei al sicuro anche da attività di tracking grazie all’efficiente anti-tracker. Infine, sei libero addirittura da annunci pubblicitari, pop up e banner grazie al suo moderno ad-blocker.

