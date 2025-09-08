Naviga senza limiti e in totale privacy: PIA VPN a partire da 1,99 € al mese

Nel panorama della sicurezza digitale, Private Internet Access (PIA) si conferma come una delle soluzioni VPN più affidabili e trasparenti al mondo. Con un’offerta a tempo limitato, attivabile a partire da soli 1,99 € al mese per 2 anni + 2 mesi, PIA garantisce protezione online completa, connessioni illimitate e un’esperienza senza restrizioni.

Una VPN open-source e senza log

La differenza di PIA rispetto ad altri provider sta nella trasparenza. Il software è 100% open source, permettendo a chiunque di verificarne la sicurezza. Inoltre, la politica rigidamente no-log assicura che nessun dato personale o cronologia di navigazione venga mai registrato o archiviato.

Sicurezza avanzata su tutti i dispositivi

Con un solo abbonamento, PIA protegge un numero illimitato di dispositivi: smartphone, computer, tablet e persino browser. L’app dedicata è disponibile per tutti i sistemi operativi principali e garantisce protezione immediata grazie a una configurazione semplice e veloce.

Tra le funzionalità integrate troviamo:

Blocco di pubblicità e tracker per un web più veloce e sicuro

Split tunneling e impostazioni personalizzabili per utenti esperti

Supporto per torrenting senza limiti né restrizioni

Libertà di accesso globale

Con migliaia di server in 91 Paesi, PIA consente di accedere a contenuti, app e piattaforme di streaming senza blocchi geografici. Che si tratti di spettacoli, musica o applicazioni, la connessione resta fluida e protetta.

Offerta limitata con garanzia di rimborso

L’offerta attuale prevede tre piani:

Mensile : 10,69 € al mese

6 mesi : 6,79 € al mese (40,74 € totali)

2 anni + 2 mesi: 1,99 € al mese (51,74 € totali per i primi 2 anni)

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Componenti aggiuntivi premium

Per chi desidera un livello di sicurezza ancora più elevato, PIA mette a disposizione due opzioni dedicate. Il primo è l’IP dedicato, che consente di avere un indirizzo esclusivo e personalizzato per il massimo controllo sulla propria esperienza online. Il secondo è l’Antivirus PIA, che garantisce una protezione completa grazie alla scansione in tempo reale e ad avvisi immediati in caso di minacce. Per conoscere l’offerta completa di Private Internet Access clicca qui.