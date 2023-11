Naviga su internet senza pensieri con Kena Mobile 6,99 130 GB

Kena Mobile è un operatore presente da anni mercato italiano, apprezzato soprattutto per il rapporto qualità-prezzo dei suoi piani mobile. Una delle sue offerte recenti è Kena 6,99 130 GB Promo TOP, che offre una serie di vantaggi ad un prezzo davvero irrisorio. In particolare, questo piano propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali e 130 GB di traffico dati 4G su rete TIM (download fino a 60 Mbps, upload fino a 30 Mbps). Inoltre, con Kena Mobile puoi anche sfruttare 7 GB di traffico dati 4G per i tuoi viaggi in Europa. Com’è facilmente intuibile dal nome, questa offerta è disponibile al prezzo di 6,99 al mese, senza alcun costo di attivazione. Inoltre per 6 mesi avrai anche 100 GB extra in più gratis, ma anche un ulteriore mese gratis.

Kena Mobile: un piano dati per ogni tipo di esigenza

Kena propone altre offerte interessanti. Se non consumi molti dati, ma chiami spesso, puoi approfittare del piano Kena Voce Promo con minuti illimitati, 200 SMS e 1 GB di dati a 4,99 euro al mese. Se invece usi molta connessione dati per guardare film o giocare online, puoi passare Kena 5,99 100 GB Promo Plus o Kena 7,99 150 GB Promo Plus. La differenza con l’offerta da 6,99 euro è sostanzialmente nella quantità di giga offerti e nel prezzo. La prima offre infatti 100 GB al costo di 5,99 euro al mese, mentre la seconda 150 GB al prezzo di 7,99 euro al mese. Quest’ultima promozione, proprio come Kena 6,99 130 GB, offre altri 100 GB al mese extra gratis per i prossimi 6 mesi.

Puoi attivare le offerte di Kena Mobile dal sito ufficiale, dall’app Kena o chiamando il servizio clienti al numero 181. Oltre al già citato costo di attivazione, anche l’invio della nuova SIM è gratuito. Passa a Kena Mobile e inizia a risparmiare sin da subito.

