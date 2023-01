Naviga ultraveloce con NordVPN: oggi a un prezzo speciale

Purtroppo la connessione dati in Italia spesso è instabile. Anche chi ha la “fortuna" di essere collegato alla Fibra Ottica molte volte lamenta qualche rallentamento. Acquista NordVPN e ottieni una navigazione ultraveloce e stabile in grado di trasformare gaming e streaming.

Non dovrai cambiare connessione, ma aggiungere questa fantastica VPN sui tuoi dispositivi. Così facendo otterrai una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Grazie ai suoi server sarai privilegiato in quanto a velocità in download.

Pensa, gli ultimi dati registrati da AV-Test hanno rivelato che con NordVPN è possibile raggiungere e superare picchi di 6730 Mbps. Ovviamente questo è un dato che dipende da diverse condizioni. Nondimeno, è certo che migliorerai notevolmente la qualità della tua connessione.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è la soluzione ideale per migliorare la tua navigazione

Con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi migliori notevolmente la tua navigazione online. Abbiamo appena visto che la velocità sarà sensibilmente aumentata, ma non è solo questa l’ottimizzazione offerta dalla migliore VPN sul mercato.

Infatti, grazie alla sua applicazione, disponibile per tutti i sistemi operativi, potrai proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali durante la navigazione online. Avrai a disposizione un tunnel crittografato che rende completamente anonima la tua connessione.

Fornendoti un indirizzo IP diverso da quello reale, le tue informazioni sensibili saranno completamente inaccessibili. In più, grazie a ThreatProtection, inclusa con questa VPN, sarai al sicuro da hacker, malware e tracker. Inoltre, avrai anche attivo il suo speciale blocco annunci.

Cosa stai aspettando? Ottieni ora NordVPN in offerta speciale. Attivando il piano di 2 anni ricevi in regalo 2 mesi gratis di protezione VPN. Non cambiare connessione, migliorala con questa VPN. Navigherai in tutta sicurezza, senza limiti e con maggiore velocità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.