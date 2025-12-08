Navigare in sicurezza da PC, smartphone e tablet? Basta scegliere Avast Ultimate (-70%)

Con la nuova promo in corso in questo momento, Avast Ultimate è disponibile con uno sconto del 70% mettendo a disposizione di tutti gli utenti l’opportunità giusta per poter navigare in sicurezza.

Si tratta, infatti, di un bundle di servizi che comprende il sistema antivirus e antimalware oltre alla VPN illimitata, per una navigazione sicura e protetta.

Avast Ultimate per 1 PC Windows costa 31,50 euro per un anno mentre per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS) ora costa 38,99 euro per un anno.

Tutte le promozioni non hanno vincoli e includono 30 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Avast.

Cosa include Avast Ultimate

Con Avast Ultimate è possibile sfruttare un bundle di servizi che comprende:

il sistema per bloccare virus e malware

la protezione contro i ransomware

il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi

la protezione contro il phishing

la possibilità di utilizzare l’ Assistente Avast per rilevare le truffe online

per il sistema per il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC

con la Secure Line VPN , per poter sfruttare una VPN illimitata e navigare online con la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici online

, per poter sfruttare una e navigare online con la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici online il tool Cleanup Premium per la pulizia e l’ottimizzazione del PC

per la pulizia e l’ottimizzazione del PC il sistema AntiTrack, per proteggere la propria identità online ed evitare il tracciamento da parte degli inserzionisti

Con la promo in corso e lo sconto del 70% è possibile attivare Avast Ultimate con un prezzo di:

31,50 euro per un anno , per 1 dispositivo (PC Windows)

, per 1 dispositivo (PC Windows) 38,99 euro per un anno, per 10 dispositivi (PC Windows, Mac, Andorid e iOS)

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.