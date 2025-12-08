Navigare in sicurezza da PC, smartphone e tablet? Basta scegliere Avast Ultimate (-70%)

Con la nuova promo in corso in questo momento, Avast Ultimate è disponibile con uno sconto del 70% mettendo a disposizione di tutti gli utenti l’opportunità giusta per poter navigare in sicurezza.
Si tratta, infatti, di un bundle di servizi che comprende il sistema antivirus e antimalware oltre alla VPN illimitata, per una navigazione sicura e protetta.
Avast Ultimate per 1 PC Windows costa 31,50 euro per un anno mentre per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS) ora costa 38,99 euro per un anno.
Tutte le promozioni non hanno vincoli e includono 30 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Avast.
Cosa include Avast Ultimate
Con Avast Ultimate è possibile sfruttare un bundle di servizi che comprende:
- il sistema per bloccare virus e malware
- la protezione contro i ransomware
- il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi
- la protezione contro il phishing
- la possibilità di utilizzare l’Assistente Avast per rilevare le truffe online
- il sistema per il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC
- la Secure Line VPN, per poter sfruttare una VPN illimitata e navigare online con la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici online
- il tool Cleanup Premium per la pulizia e l’ottimizzazione del PC
- il sistema AntiTrack, per proteggere la propria identità online ed evitare il tracciamento da parte degli inserzionisti
Con la promo in corso e lo sconto del 70% è possibile attivare Avast Ultimate con un prezzo di:
- 31,50 euro per un anno, per 1 dispositivo (PC Windows)
- 38,99 euro per un anno, per 10 dispositivi (PC Windows, Mac, Andorid e iOS)
Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.