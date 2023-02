Navigare online senza stress: quale precauzioni prendere?

Il Web è un luogo tanto variegato e interessante quanto pericoloso.

Che si tratti di malware, adware, trojan o quant’altro, negli ultimi anni le minacce si sono moltiplicate esponenzialmente. Se il classico antivirus è uno strumento sempre efficace, non è sempre detto che questo sia sufficiente a garantire certezze.

Al di là delle suite di sicurezza infatti, una buona dose di prudenza è indispensabile per evitare la compromissione dei propri dispositivi elettronici.

La raccomandazioni base per navigare online senza stress, oltre agli strumenti adeguati, prevede evitare a prescindere siti Web sospetti, sprovvisti di certificati SSL. Il download di file, anche da messaggi di posta elettronica che sembrano autentici, rappresenta un altro pericolo da evitare.

Utilizzare password complesse poi, è un’altra prassi indispensabile per rendere la fruizione della rete più sicura. Adottando queste soluzioni, si ha già una base concreta su cui costruire una strategia difensiva adeguata, che però necessita anche di strumenti specifici.

Per navigare online senza stress serve prudenza e strumenti adeguati

Sfortunatamente, i criminali informatici sono alla continua ricerca di nuove strategie per attaccare gli utenti.

In questo contesto, strumenti come McAfee Total Protection offrono il meglio che la tecnologia può offrire, non solo per bloccare eventuali malware, ma anche per intervenire in tempi record rispetto alle nuove minacce del Web.

Stiamo parlando di un antivirus pluripremiato, che viene accompagnato da diverse utility specifiche ottime sia lato cybersecurity che sotto il punto di vista della privacy.

La VPN integrata, per esempio, permette di navigare in modo anonimo e protegge le attività online rispetto ad eventuali occhi indiscreti. Il password manager, dal canto suo, rappresenta un ottima precauzione per quanto concerne la tutela di parole d’accesso.

Il sistema di protezione della rete domestica poi, contribuisce a rendere il Wi-Fi casalingo un ambiente sicuro per tutta la famiglia.

E i costi? McAfee Total Protection è attualmente in promozione. Ciò si traduce in tutta la protezione di questa suite di sicurezza per appena 44,95 euro.

