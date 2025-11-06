Navigazione online protetta ovunque con una VPN intelligente e senza limiti

Proteggersi dalle truffe online e dalle minacce informatiche è una delle principali priorità per un numero crescente di persone, soprattutto in un periodo come questo, durante il quale gli attacchi tramite phishing e i conseguenti furti d’identità hanno avuto un salto di qualità notevole. Uno degli strumenti più efficaci per navigare sul web in sicurezza è la VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di nascondere il proprio IP rendendosi invisibili agli occhi di hacker e cybercriminali.

Tra le offerte del momento segnaliamo quella del fornitore Surfshark, che propone una VPN intelligente e senza limiti da 1,99 euro al mese per due anni, più tre mesi extra in regalo. E se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Navigazione sul web sicura con Surfshark

Il servizio VPN di Surfshark protegge gli utenti da virus e malware, riduce al minimo il rischio di subire truffe e ricevere spam, inoltre è in grado di bloccare gli annunci pubblicitari e il tracciamento dei dati operato da aziende di terze parti. La protezione è attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, in più tutti possono fare affidamento su un’interfaccia semplice e intuitiva.

Un altro elemento importante garantito dal provider Surfshark è la politica no-log. Ciò significa che il servizio di rete privata virtuale non monitora, non traccia né memorizza l’attività online dei suoi utenti. A tutto questo, poi, si aggiunge l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento, in modo da proteggere tutta la propria famiglia e non avere la necessità di creare due o più account.

L’offerta del Black Friday di Surfshark, che permette di sottoscrivere i piani della durata di due anni al miglior prezzo del 2025, terminerà il 2 dicembre.