Navigazione sicura e senza limiti a 1,99€/mese: l'offerta PIA VPN

Private Internet Access (PIA VPN) è oggi una delle scelte migliori per chi cerca una VPN trasparente, affidabile e potente. E lo è ancora di più con la promozione in corso: piano biennale scontato dell’81%, a 1,99 euro al mese, con 2 mesi aggiuntivi gratis.

Una soluzione perfetta per chi vuole proteggere i propri dati online senza rinunciare a velocità e libertà di navigazione.

Tutti i vantaggi di una VPN open source: ecco PIA VPN

A differenza di molte VPN commerciali, PIA VPN è completamente open source: chiunque può consultare il codice e verificarne la sicurezza. È una dichiarazione di trasparenza importante, che si accompagna a una rigorosa politica no-log: le tue attività online non vengono tracciate né archiviate, e restano solo tue.

Il sistema di crittografia AES-256, standard militare, protegge ogni connessione, con la possibilità di scegliere tra protocolli avanzati come OpenVPN e WireGuard. Inoltre, PIA VPN include strumenti professionali come:

Split Tunneling , per decidere quali app usare con o senza VPN;

, per decidere quali app usare con o senza VPN; Kill Switch , che blocca il traffico in caso di disconnessione, impedendo perdite di dati;

, che blocca il traffico in caso di disconnessione, impedendo perdite di dati; PIA MACE, un sistema intelligente che blocca pubblicità, malware e tracker alla radice.

Compatibile con tutti i dispositivi – Windows, macOS, Linux, Android, iOS – non pone limiti di banda né di dispositivi collegati contemporaneamente, una rarità nel settore.

Chi sceglie oggi questo servizio può attivare il piano biennale con 81% di sconto, ottenere 2 mesi extra gratuiti e godere della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Una delle offerte VPN più convenienti del momento, per navigare in piena libertà e sicurezza. Basta visitare il sito ufficiale di PIA VPN per attivarla.