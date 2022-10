Navigazione web al sicuro: Threat Protection è lo strumento giusto per proteggersi

Per massimizzare la sicurezza della navigazione del PC e bloccare i pericoli del web, come malware e tracker, oltre che le pubblicità è necessario affidarsi allo strumento giusto. Scegliere un software completo e leggero per un accesso ad Internet senza problemi può, quindi, essere la soluzione giusta.

Threat Protection di NordVPN è, quindi, la soluzione su cui puntare per poter raggiungere questi obiettivi. Si tratta di una suite completa, in grado di offrire una protezione completa da virus, dai pericoli del phishing, dai tracker e dalle pubblicità più aggressive.

A differenza dei software gratuiti, Threat Protection garantisce un livello di protezione superiore oltre che aggiornamenti costanti. Il tutto viene proposto ad un prezzo accessibile, anche grazie alla promozione in corso in questo momento.

Attualmente, infatti, Threat Protection è disponibile con il 50% di sconto, sia scegliendo la fatturazione annuale che quella mensile. Naturalmente, l’opzione più vantaggiosa dal punto di vista economico è quella annuale con una spesa di appena 2,49 euro mensili, pari a 29,88 euro.

Perché puntare su Threat Protection è la scelta giusta per massimizzare la sicurezza della navigazione web

Threat Protection è un software unico nel suo genere. Ideato dal team di NordVPN, probabilmente il servizio di VPN più affidabile e noto, questo software garantisce una protezione multi-livello, intervenendo come strumento di difesa dai malware e dai tracker. Il software, inoltre, è in grado di bloccare le pubblicità fastidiose andando anche a bloccare i siti dannosi e i tentativi di phishing.

Scegliere Threat Protection si può, quindi, rivelare la scelta giusta. Chi utilizza il PC anche per lavoro, magari in smart working, potrà contare su una protezione pari a quella garantita da una rete aziendale grazie alla versatilità ed alla completezza della suite di NordVPN. Il tutto è disponibile con condizioni particolarmente vantaggiose.

Threat Protection, infatti, costa appena 29,88 euro all’anno (senza alcun obbligo di rinnovo) pari a soli 2,49 euro al mese grazie alla promozione in corso che garantisce uno sconto del 50% sul prezzo d’acquisto. Il software può essere attivato su di un massimo di 4 PC, sia con Windows che con macOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.