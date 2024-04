NBA, Pelicans-Lakers: come vederla in diretta streaming

Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile, Pelicans e Lakers si affrontano nel match valido per il primo incrocio dei play-in NBA, il mini torneo che vede coinvolte le squadre classificate dalla settima alla decima posizione al termine della regular season. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW con il pass Sport.

La vincente avrà accesso diretto ai play-off, dove al primo turno dovrà vedersela con i Nuggets (che hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto a Ovest). La squadra che uscirà sconfitta gareggerà invece contro la vincente del secondo incrocio dei play-in, vale a dire una tra i Kings e i Warriors, per acciuffare l’ottavo e ultimo posto utile per accedere alla post-season.

Come vedere Pelicans-Lakers in diretta streaming (NBA)

Per vedere l’incontro dei play-in NBA tra Pelicans e Lakers in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW. In queste ore è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 14,99 euro.

Grazie al pass Sport gli appassionati di pallacanestro possono accedere al grande spettacolo della principale lega professionistica di basket statunitense (play-off inclusi), oltre ai principali match di Eurolega. In più, il pass dà diritto alla visione di tutto lo sport di Sky, sia in diretta che on-demand.

Tornando alla sfida di questa sera, i favori del pronostico sono tutti per i Lakers, che nell’ultima sfida di regular season hanno surclassato i Pels con il punteggio di 108-124. Per i padroni di casa non aiuta nemmeno il precedente della semifinale all’In Season Tournament, quando LeBron James e compagni distrussero le velleità della squadra guidata da Williamson col punteggio finale di 133-89.

Appuntamento quindi per la notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile, quando in Italia saranno l’1:30 del mattino, con la diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW.