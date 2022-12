Nel 2023 varrà ancora la pena affidarsi a una VPN?

Ci sono diversi utenti che si chiedono se affidarsi a una VPN converrà o meno anche nel 2023. Una domanda che potrebbe apparire banale, poiché il servizio VPN è valido oggi quanto il prossimo anno.

Allora perché si pongono questo quesito? Forse perché avranno letto qualche articolo fuorviante che parla di inefficacia imminente per via di qualche sistema che i provider adotteranno per bypassare la protezione.

Quindi, continuare ad adottare un servizio VPN come CyberGhost nel 2023 è enormemente conveniente per proteggere online la propria attività, i dati privati e i messaggi.

Anzi, lo è ancora di più visto che la rete continua a espandersi e sempre più servizi verranno digitalizzati.

Affidarsi alle VPN come CyberGhost conviene: ecco perché

Affidarsi a una VPN come CyberGhost conviene per i seguenti motivi:

è indispensabile per chi usa un Wi-Fi pubblico;

protegge la privacy online ;

; protegge gli accessi online;

protegge i dati bancari ;

; offre totale anonimato.

Quindi, abbonandosi a questa pagina a 2,03 euro al mese, si otterrà in cambio una protezione contro svariate minacce online, ma anche proteggere la cronologia di navigazione.

Inoltre, CyberGhost è stata progettata per essere no-log, ossia non memorizza i dati di navigazione.

Tutto questo è possibile soltanto nascondendo l’indirizzo IP originario dell’utente, impedendo di fatto a qualsiasi “curioso” di conoscere la sua posizione grazie al sistema crittografico usato da CyberGhost.

Per curiosi intendiamo tutti coloro che raccolgono i dati inerenti alla cronologia per fini commerciali, in primis i provider dei servizi Internet, quelli comunemente conosciuti come ISP.

Una volta che l’utente si è connesso tramite CyberGhost, gli viene offerta protezione da governi, hacker, aziende, siti Web e ISP.

Il quartier generale di CyberGhost si trova in Romania, nazione molto conosciuta per le sue leggi solide in materia di privacy e che ha deciso di non partecipare alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza.

Ciò vuol dire che non condivide mai i dati gli utenti, poiché segue fedelmente la politica no-log.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.