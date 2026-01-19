 NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese
NeN Dieci blocca il prezzo luce per 10 anni: rata fissa, energia 100% rinnovabile, zero penali e massima trasparenza per chi vuole stabilità e semplicità.
Nel panorama energetico, spesso caratterizzato da rincari improvvisi e rimodulazioni contrattuali, NeN propone un approccio radicalmente diverso. Con l’offerta Dieci, il fornitore digitale punta su un’idea semplice ma ambiziosa: bloccare il prezzo della materia prima luce per 10 anni, permettendo ai clienti di smettere di preoccuparsi delle bollette e concentrarsi su ciò che conta davvero.

Pensata per chi non vuole perdere tempo dietro alle fluttuazioni del mercato energetico, l’offerta Dieci consente di avere la sicurezza di un prezzo stabile nel lungo periodo, senza per questo avere vincoli contrattuali . Una scelta che guarda al futuro, in un contesto dove la prevedibilità dei costi è diventata un valore centrale.

Prezzo bloccato per 10 anni, davvero

Con Dieci, NeN garantisce un prezzo della materia prima luce fisso per un intero decennio. Le uniche variabili che possono incidere sulla rata nel tempo sono i consumi effettivi e gli eventuali aggiornamenti regolatori stabiliti da ARERA. Questo è possibile grazie all’approvvigionamento diretto di energia da impianti eolici e idroelettrici del gruppo A2A, riducendo l’esposizione alla volatilità del mercato.

Energia 100% green, senza greenwashing

NeN non si limita a compensazioni o certificazioni di facciata. L’energia fornita è prodotta interamente da fonti rinnovabili e la copertura green è garantita tramite l’annullamento dei certificati previsti dalla normativa vigente. Un modello coerente, trasparente e allineato alla transizione energetica.

Tariffa chiara e rata fissa mensile

L’offerta luce Dieci è monoraria, quindi il prezzo resta identico a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il costo della materia prima è pari a 0,106 €/kWh, con una quota fissa di 9,50 euro al mese, bloccati per 10 anni. La rata viene calcolata sui consumi storici e aggiornata ogni 12 mesi, senza sorprese. Un’offerta pensata per chi cerca stabilità, sostenibilità e semplicità, in un mercato che spesso offre l’esatto opposto.

Per conoscere l’offerta completa di NeN Dieci clicca qui.

Pubblicato il 19 gen 2026

