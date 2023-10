NeN è la soluzione per la fine del mercato tutelato gas e ti fa un regalo

La fine del mercato tutelato del gas? È un cambiamento significativo, ma non devi preoccuparti. C’è una soluzione su misura che può rendere questa transizione molto più semplice e vantaggiosa per te. Parliamo di NeN, un’opzione che ti semplifica la vita e ti fa anche un regalo speciale.

NeN: luce e gas a prezzi fissi e convenienti

Con NeN dimentica le bollette complicate e i calcoli intricati. Questo innovativo piano tariffario ti consente di pagare una rata fissa ogni mese, come un abbonamento. E la semplicità è davvero la chiave qui.

Immagina di dividere la spesa annuale in dodici rate mensili. È esattamente quello che fa NeN. Calcola quanto spenderesti in un anno e suddividi quella cifra in 12 comode rate. Ogni mese, riceverai una fattura chiara e facilmente comprensibile, e non dovrai più preoccuparti di sorprese o di picchi di spesa. Questo rende il bilancio familiare molto più agevole e trasparente.

NeN non si ferma qui. A fine anno, viene effettuato un ricalcolo in base ai tuoi consumi effettivi e ai prezzi delle materie prime. Se hai consumato meno di quanto previsto, ti verrà rimborsata la differenza. Se hai consumato di più, pagherai solo la differenza.

E scegliendo NeN ottieni un regalo speciale. Riceverai un anno gratuito di NOW, il servizio di streaming che offre un’ampia gamma di contenuti, dai film alle serie TV, allo sport. Ecco come funziona: riceverai un codice via email, che ti darà accesso a un anno intero di NOW senza costi aggiuntivi.

La fine del mercato tutelato del gas potrebbe sembrare un cambiamento spaventoso, ma con NeN puoi affrontarlo con fiducia e semplicità. Questa soluzione su misura ti offre la comodità dei pagamenti mensili agevolati e ti fa risparmiare sulle tue bollette. Inoltre, il regalo speciale di un anno di NOW è la ciliegina sulla torta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.