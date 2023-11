NeN Energia a prezzo fisso: scopri come passare

NeN offre Energia e Gas a prezzo fisso per 12 mesi. Il prezzo infatti è bloccato per un anno e dunque privo di rincari, cosa assai rara in questo periodo complesso.

Questo fornitore fa parte del gruppo a2a, uno dei maggiori player presenti nel mercato energetico del nostro Paese. Questo significa che non si tratta dell’ultimo arrivato ed è quindi segno di forte solidità. Insomma, passare a NeN è sicuro e soprattutto conveniente!

NeN Energia: ecco com’è facile passare a questo gestore

Il fornitore in questione blocca l’indice di luce e gas per un anno. Nello specifico, il prezzo dell’energia viene stanziato per 12 mesi a 0,198 euro/kWh con perdite di rete incluse. Mentre, il Gas ha un indice bloccato di 0,72 €/Smc.

Inoltre, con NeN puoi anche abbassare la rata mensile stabilita ad inizio contratto. Grazie infatti al programma fedeltà “Abbassa la Rata” puoi ricevere uno sconto per le forniture attivate per ogni persona che passa a questo fornitore col tuo codice. Lo sconto aumenta fino ad un massimo di 10 contratti attivati. Inoltre, le persone che passeranno a NeN riceveranno anch’esse uno sconto grazie al passaparola.

L’energia elettrica che viene erogata dal gestore del gruppo a2a proviene da centrali eoliche, idroelettriche e solari dislocate in tutta la Penisola.

Con NeN, inoltre, non hai alcun costo nascosto, deposito cauzionale o costi extra. Il canone mensile viene stabilito ad inizio anno ed è sempre uguale per 12 mesi.

Dunque, per scoprire a quanto ammonta la rata personalizzata ti basterà caricare la bolletta del tuo attuale gestore e attendere l’elaborazione del calcolo stimato.

Questo fornitore, inoltre, non prevede vincoli contrattuali. Potrai dunque richiedere un cambio fornitore senza pensarci due volte.

