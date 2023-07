NeN Energia: risparmiare è davvero semplice

NeN Energia è forse uno dei pochi fornitori di corrente e Gas che riesce ad offrirti un piano in abbonamento per risparmiare sui tuoi consumi. Il gestore che fa parte del Gruppo A2A in sostanza fissa un prezzo mensile per 12 mesi. Al termine dell’anno ridiscute il piano a seconda dei propri consumi.

Oggi dunque andremo a capire meglio come funziona questo nuovo player energetico che è sicuramente diverso da tutti gli altri.

NeN Energia: ecco come funziona l’abbonamento

Il gestore alternativo permette, come abbiamo già detto, di stabilire una cifra fissa mensile bloccata per 12 mesi senza spese extra aggiuntive.

La meccanica è davvero intuitiva. In sostanza, NeN a seconda della bolletta che caricherete nel loro portale stimerà dei consumi annui e dunque prenderà una cifra mensile che sarà la medesima mese dopo mese. Questo corrispettivo fisso è comprensivo di tutti i costi di gestione e anche delle fastidiose perdite di rete.

Il prezzo richiesto su base mensile è dunque bloccato per un anno. Al termine dei primi 12 mesi, il fornitore andrà a ricalcolare insieme a te i tuoi consumi annuali. A seconda di quanto consumato sarà possibile confermare la quota mensile oppure variarla, sempre senza sorprese o costi extra. Inoltre, come tutti i fornitori di Energia Elettrica e Gas anche NeN non dispone di alcun vincolo contrattuale.

I dettagli

I vantaggi di NeN Energia sono davvero molteplici. Vediamo i principali:

Quota di abbonamento bloccata per 12 mensilità, senza sorprese

per 12 mensilità, senza sorprese Luce e Gas con indici interessanti

Trasparenza, chiarezza e semplicità di gestione delle varie utenze

Energia proveniente da fonti rinnovabili certificate

certificate Completamente paperless

Per voi fedeli lettori di HTML.it abbiamo pensato ad una sorpresa! Grazie alNeNvenuto ti aspetta uno sconto pari a 4 euro al mese per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.