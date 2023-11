NeN: la soluzione per luce e gas in abbonamento

NeN propone un approccio innovativo alla gestione delle spese energetiche, basato su un modello di abbonamento mensile a tariffa fissa. L’offerta è pensata per essere intuitiva: l’importo annuale previsto per il consumo di energia viene suddiviso in dodici rate mensili uguali, semplificando la gestione del budget familiare.

Al termine dell’anno, NeN procede a un conguaglio, ricalcolando la spesa effettiva sulla base del consumo energetico reale e dell’andamento dei prezzi delle materie prime. Questo metodo consente ai clienti di evitare sorprese e di pagare una cifra prevedibile ogni mese. Inoltre, NeN si impegna a rendere comprensibili i termini tecnici del settore energetico, alleggerendo il carico della burocrazia e fornendo assistenza per un consumo energetico più consapevole e sostenibile.

L’impegno di NeN nel settore delle energie rinnovabili è evidenziato dalla scelta di fornire esclusivamente energia “verde”. L’energia elettrica acquistata e fornita da NeN proviene da centrali eoliche, idroelettriche e solari sparse sul territorio nazionale, distinguendosi così da altri fornitori che offrono opzioni green solo come parte di un catalogo più ampio.

L’applicazione mobile di NeN, riconosciuta dall’ADI Design Index, è un ulteriore punto di forza. Questa app permette ai clienti di monitorare il proprio consumo energetico, ricevere consigli personalizzati per ottimizzare l’uso dell’energia e accedere a sconti tramite un sistema di codici referral. Altre funzionalità includono la gestione del contratto, l’analisi dei consumi degli elettrodomestici e l’assistenza clienti tramite chat.

Operante su tutto il territorio nazionale, NeN si impegna a fornire un servizio di qualità senza costi di attivazione. Inoltre con la promozione in corso, NeN offre uno sconto di 48€. Per ogni fornitura attivata si riceveranno 4 € di sconto al mese per i prossimi 12 mesi.

Per conoscere l’offerta completa di NeN e ottenere lo sconto di 48€ sulle prossime bollette clicca qui.