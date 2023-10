NeN PROMO: Bonus di 48€ se attivi Luce e Gas

La PROMO NeN che offriva 12 mesi di NOW TV Entertainment è scaduta lo scorso 20 Ottobre 2023. Il fornitore però ha deciso di rendere disponibile una nuova iniziativa che sconta 48 euro all’anno ogni fornitura attivata.

Facendo un calcolo veloce, dunque, lo sconto applicato è apri a 4 euro al mese per 12 mesi su ogni bolletta. Vediamo ora in cosa consiste l’energia in abbonamento di NeN, un fornitore tutto italiano che si differenzia da tutti gli altri.

NeN PROMO: ecco come funziona

L’energia in abbonamento di NeN segue il mercato libero. Dunque, per te che sei ancora nel Maggior Tutela è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Se non scegli il tuo fornitore entro il giorno 1 Gennaio 2024, in automatico, il tuo attuale gestore di Luce e Gas ti applicherà delle condizioni solitamente più sfavorevoli di quelle attuali.

Per evitare che ti succeda tutto questo, puoi scegliere il tuo fornitore ideale richiedendo uno switch senza costi e senza penali.

A differenza degli altri player, NeN, ti blocca il prezzo per 12 mesi. Dunque, tu per un anno sei tranquillo perché la spesa mensile sarà sempre la medesima stanziata ad inizio contratto senza sorprese.

Nello specifico, questo fornitore blocca la Luce a 0,198 euro/kWh per 12 mesi, mentre, il Gas è sempre bloccato a 0,69 euro/Smc. Nel prezzo della Luce sono già incluse le perdite di rete e la tariffa corrispondente è quella monoraria.

Inoltre, il contributo di commercializzazione e vendita è pari a 96 euro annui per ciascuna fornitura attivata. Al termine del primo anno viene ristabilito il prezzo bloccato che può essere riconfermato oppure variare a seconda dell’andamento del mercato e dei tuoi consumi annui. Se la proposta per il secondo anno non ti va bene, non temere, puoi cambiare gestore senza vincoli.

