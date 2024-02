Nespresso Essenza Mini Krups: la macchina definitiva a- 25%

Vuoi assicurarti un espresso caldo e cremoso come al bar? Allora dai un’occhiata a questa offerta che trovi solo su Amazon. Si tratta della macchina per uso domestico Nespresso Essenza Mini Krups. Un vero affare perché oggi è al 25% di sconto. Acquistala a soli 89,90 euro, invece di 119,99 euro. Si tratta di un’occasione spettacolare che non puoi farti scappare. Se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Niente male vero?

Nespresso Essenza Mini Krups: il tuo espresso da bar ogni volta che vuoi

Con la Macchina Nespresso Essenza Mini Krups puoi goderti un espresso come al bar ogni volta che vuoi. Realizzata con sistema Nespresso Original Line ti permette di scegliere tra un’ampia varietà di capsule esistenti. In omaggio hai anche un buono da 20 euro sull’acquisto di prodotti Nespresso. Essenziale, è facilissima da utilizzare. Inserisci la capsula, chiudi il coperchio e seleziona tra due lunghezze in tazza, espresso o lungo. Il serbatoio d’acqua rimovibile da 0,6 litri è comodo da riempire e lavare.

Acquistala adesso a soli 89,90 euro, invece di 119,99 euro. Il 25% di sconto è un’esclusiva per tutti i clienti Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito al servizio attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.