Nest Cam e Doorbell: live streaming dal browser

Gli utenti non dovranno utilizzare esclusivamente l’app Google Home per accedere ai feed video delle videocamere di sorveglianza e dei campanelli smart. L’azienda di Mountain View ha comunicato che sarà possibile visualizzare il live streaming e controllare i dispositivi Nest direttamente dal sito web dedicato. Sono inoltre disponibile novità per le Routine.

Accesso al live streaming dal browser

La versione desktop è una web view di Google Home. Dopo aver inserito le credenziali di login dell’account (le stesse usate nell’app), l’utente vedrà gli stream live delle videocamere e dei campanelli smart. È possibile visualizzare il feed di una singola videocamera oppure passare alla visualizzazione multi-camera.

Oltre a vedere il live streaming (anche a schermo pieno), l’utente può accendere/spegnere il dispositivo, visualizzare lo stato della videocamera e riattivare le videocamere con batteria quando sono inattive. Non è invece possibile accedere ai video registrati. Il sito web (non ancora online) può essere utilizzato con i seguenti modelli:

Nest Cam (batteria e cavo)

Nest Cam con faretti (cavo)

Nest Doorbell (batteria e cavo)

Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor

Nest Cam IQ Indoor e Nest Cam IQ Outdoor

La nuova app Google Home include un aggiornamento per le Routine. La novità è disponibile anche per la versione attuale, come ha notato The Verge.

Finora l’utente poteva avviare una Routine con tocco, voce e ad una certa ora del giorno. Google permette adesso di avviarle quando avviene una modifica dello stato del dispositivo, ad esempio quando un sensore rileva un movimento, quando la serratura smart viene chiusa, quando il dispositivo viene acceso/spento o quando qualcuno bussa al campanello.