Netflix ha cancellato la serie 1899: ecco perché

Si conclude dopo una sola stagione la storia di 1899, la serie disponibile in esclusiva streaming su Netflix e al debutto poche settimane fa. La piattaforma ha deciso di non rinnovarla, lasciando dunque senza uno sviluppo degli eventi i tanti che l’hanno guardata e apprezzata. Ecco cosa ha probabilmente spinto a prendere questa decisione.

Perché Netflix ha cancellato la serie 1899?

L’annuncio è giunto dal profilo Instagram dei creatori Baran bo Odar e Jantje Friese, gli stessi che in passato hanno dato vita a Dark, conclusa nel 2020 con la sua terza stagione: Con il cuore pesante, dobbiamo dirvi che 1899 non è stata rinnovata . Le ragioni non sono state spiegate in via ufficiale dalla società, ma è ragionevole pensare che gli otto episodi lanciati a metà novembre non abbiano riscosso il successo sperato.

Senza inciampare in spoiler, proponiamo qui sotto la visione del trailer. Consigliamo ad ogni modo la visione di 1899 a tutti coloro che sono intrigati dalle storie con sviluppo narrativo non prevedibile, arricchite da colpi di scena, salti temporali e portali interdimensionali. Tutto ha inizio con la traversata dell’Oceano Atlantico a bordo del Kerberus, durante la quale subito si manifestano anomalie.

La serie è di particolare interesse anche per il metodo impiegato durante le riprese: si tratta della Volume Technology, mai sperimentata prima. Per ulteriori dettagli rimandiamo all’articolo dedicato.

Nel loro messaggio, Baran bo Odar e Jantje Friese ammettono di dover fare i conti con la delusione dei tanti fan che hanno visto e apprezzato 1899, per la quale erano state pianificate una seconda (e forse) una terza stagione. A meno di clamorosi ripensamenti, non vedranno mai la luce. Chi desidera comunque recuperare la prima, la trova in streaming su Netflix.

