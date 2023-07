Netflix ha guadagnato 6 milioni di utenti dopo stop condivisione password

Lo stop definitivo alla condivisione delle password da parte di Netflix si sta rivelando un successo. Nonostante le numerose lamentele sui social network da parte di milioni di utenti, la società statunitense sta riscontrando dati positivi in seguito all’introduzione delle nuove regole per arginare il fenomeno. Il recente rapporto sugli utili del secondo trimestre del 2023 pubblicato dal gigante dello streaming, infatti, conferma che c’è stato un notevole aumento degli abbonati a livello globale.

Aumentano gli abbonati a Netflix nel 2023

Il test della condivisione degli account a pagamento in un vasto numero di Paesi a livello globale sta dando i suoi frutti: dagli Stati Uniti all’Europa Netflix ha difatti guadagnato 5,9 milioni di nuovi abbonati in un singolo trimestre, di cui oltre un milione negli Stati Uniti e in Canada. Secondo Netflix, le entrate sono aumentate in ogni regione in cui è stata introdotta la condivisione a pagamento e le iscrizioni hanno superato le cancellazioni. Si parla, per l’esattezza, di una crescita dei ricavi del 2,7% su base annua.

Netflix, per di più, crede che i risultati positivi non si fermeranno qui: la condivisione degli account a pagamento verrà espansa in altri Paesi e le nuove politiche porteranno a un’ulteriore accelerazione della crescita dei ricavi nel corso dei prossimi mesi.

Il titano dello streaming ha poi aggiunto che più di 100 milioni di famiglie condividevano account, influenzando la sua capacità di “investire e migliorare Netflix” per i membri paganti. Con queste nuove soluzioni finalmente la situazione dovrebbe sbloccarsi, ma gli utenti vedranno i loro frutti solo tra diversi mesi.