Così l'intelligenza artificiale cambierà Netflix

La Netflix che verrà non sarà fatta solo di film, serie e show, ma anche di video podcast, cloud gaming e interattività, ma soprattutto di AI generativa. A confermarlo è il documento appena pubblicato dalla società e relativo ai risultati finanziari registrati durante il terzo trimestre dell’anno.

AI sempre più centrale per Netflix

L’intenzione è quella di far leva su un catalogo di contenuti originali già molto ricco e in costante espansione, oltre che sulla leadership nel settore dello streaming, per mettere in campo iniziative che sappiano rafforzare ulteriormente la sua posizione sul mercato. Riportiamo di seguito in forma tradotta quelle che, a tutti gli effetti, è una dichiarazione di intenti.

Grazie al nostro ingente patrimonio di dati, ai prodotti e processi aziendali su larga scala, siamo in una posizione ottimale per sfruttare efficacemente i continui progressi dell’intelligenza artificiale. Riteniamo che l’AI generativa rappresenti un’importante opportunità per offrire vantaggi ai nostri membri, ai creatori e alle aziende.

Saranno in particolare quattro gli ambiti nei quali le prossime evoluzioni dell’intelligenza artificiale introdurranno novità sulla piattaforma.

Consigli personalizzati e scoperta di cosa guardare , ad esempio attraverso una ricerca basata sulla conversazione con linguaggio naturale;

, ad esempio attraverso una ricerca basata sulla conversazione con linguaggio naturale; creazione di materiale promozionale localizzato per raggiungere in modo efficace il pubblico in ogni paese;

per raggiungere in modo efficace il pubblico in ogni paese; integrazione dell’AI generativa nei contenuti , come in Happy Gilmore 2 (Un tipo imprevedibile 2) per ringiovanire i protagonisti durante i flashback;

, come in Happy Gilmore 2 (Un tipo imprevedibile 2) per ringiovanire i protagonisti durante i flashback; miglioramento dell’esperienza pubblicitaria, sia per gli spettatori sia per quanto riguarda gli inserzionisti, con il lancio di nuovi formati già nel corso del 2026.

In apertura abbiamo citato i risultati finanziari. Come stanno le casse di Netflix? Bene, anzi molto bene, anche se per gli investitori non è mai abbastanza. Nel corso del Q3 2025, la società ha fatto registrare un +17% nelle entrate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò nonostante, il margine operativo si è dimostrato al di sotto delle attese e il titolo in borsa ha fatto registrare una flessione.