Netflix, arrivano i giochi sulla TV e il voto in tempo reale

Netflix ha passato anni a convincerci che bastava sedersi sul divano, schiacciare play e lasciare che la magia accadesse. Ora vuole che partecipiamo, che smettiamo di essere blob umani che ingeriscono contenuti come un boa constrictor con un abbonamento premium. Ma farà con giudizio , qualunque cosa significhi. Il co-CEO Greg Peters ha svelato le carte durante la conferenza sui risultati del terzo trimestre 2025. L’interattività non è più un esperimento strampalato, è diventata una religione.

Netflix punta sull’interattività: voto in tempo reale e giochi multiplayer

Finora abbiamo parlato soprattutto di giochi perché è il modo più immediato per spiegare quello che stiamo facendo , ha detto Peters. In realtà, Netflix vede tutto questo come un progetto di interattività a tutto tondo. L’obiettivo non è creare un altro giochino per smartphone, ma capire come rendere lo spettatore parte attiva dell’esperienza. Vuole che l’utente clicchi, voti, esplori, giochi, insomma, che interagisca come se le sue scelte avessero un peso reale. (Spoiler: contano, sì, ma soprattutto per i loro algoritmi.)

La prima mossa concreta è il voto in tempo reale. Netflix sta sperimentando questa funzione con Dinner Time Live With David Chang, dove il pubblico può decidere in diretta, con i propri voti, quale ingrediente verrà usato nella ricetta. E non si fermerà qui. A gennaio la stessa tecnologia sarà utilizzata anche per il ritorno di Star Search, che diventerà uno show live interattivo in cui gli spettatori avranno voce in capitolo nelle decisioni. Peters promette anche altre funzionalità interattive per approfondire il coinvolgimento con gli eventi live.

La vera rivoluzione, però, sono i giochi multiplayer a cui poter giocare direttamente sulla TV usando lo smartphone come controller. Basta scorrere fino alla scheda dei giochi, scegliere quello che si desidera, cliccarci sopra e il gioco è fatto.

GTA sulla TV, perché no?

Netflix sta anche riempiendo il suo catalogo di giochi con una tripla strategia: giochi basati sui propri franchise (per chi non si stanca mai di Squid Game), giochi per bambini (per tenere occupati i piccoli mentre i genitori scrollano TikTok), e titoli mainstream come Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Sì, GTA su Netflix. Il gioco dove si rubano auto, si spara a tutto ciò che si muove e si fanno cose che nella vita reale porterebbero dritti in galera, ora è disponibile sulla piattaforma dove si guardavano i Bridgerton. È il matrimonio più improbabile dai tempi della pizza con l’ananas.

Peters è convinto che questo approccio crei anche una sinergia che rafforza entrambi i mezzi, quello interattivo e quello non interattivo. In parole povere, se si ama una serie, forse si giocherà al gioco. E se si gioca, forse si guarderà la serie.

Questa strategia, secondo Netflix, stimola il coinvolgimento e la fidelizzazione, cioè serve a far restare gli utenti più a lungo sulla piattaforma. Più tempo si passa su Netflix, guardando, giocando, votando, meno probabilità ci sono di premere quel tasto “annulla abbonamento”…