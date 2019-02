Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia?

Aumentano i prezzi degli abbonamenti Netflix? No, almeno non per ora. Si torna a parlarne oggi poiché alcuni utenti, durante la creazione di un nuovo account, stanno vedendo comparire tariffe mensili ritoccate verso l’alto rispetto a quelle attualmente in vigore. Accedere alla piattaforma potrebbe dunque costare di più, ma non nell’immediato o almeno non per chi è già iscritto.

Netflix: aumenta il prezzo dell’abbonamento?

8,99 euro (anziché 7,99 euro) per la formula Base che permette di guardare film e serie TV su un solo schermo, 12,99 euro (invece di 10,99 euro) per quella Standard che consente l’accesso allo streaming di due dispositivi in contemporanea e 16,99 euro (ora è 13,99 euro) per l’opzione Premium che oltre a garantire la visione simultanea su quattro terminali differenti abilità il supporto al formato Ultra HD. In base alla tipologia di account, dunque, gli aumenti sarebbero rispettivamente di 1, 2 e 3 euro. Il tutto è riassunto nella tabella seguente, catturata in uno screenshot semplicemente accedendo a Netflix senza effettuare il login.

Le cose cambiano per chi è già iscritto: in tal caso le tariffe mostrate sono quelle che già ben conosciamo. Cosa sta accadendo, dunque?

Dal canto suo, la società ha comunicato che se qualcuno in questi giorni vede comparire nuovi prezzi per la sottoscrizione o il rinnovo degli abbonamenti si tratta solo di un test. L’aumento potrebbe dunque non diventare mai ufficiale né essere esteso a tutti gli iscritti. Ciò che sta facendo la piattaforma, con tutta probabilità, è capire in quanti sarebbero disposti a mettere mano al portafogli sborsando ogni mese una cifra maggiore rispetto a quella attuale, così da poter disporre di informazioni sufficienti per decidere se applicare effettivamente l’incremento oppure no. La nostra previsione: così come già avvenuti nel mese scorso negli Stati Uniti e in America Latina, è probabile che a breve lo streaming di Netflix costerà un po’ di più anche da noi.