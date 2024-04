Netflix nella bufera: ha usato l'AI in un suo documentario

Il colosso dello streaming Netflix si trova al centro di una polemica per il presunto utilizzo di immagini generate o manipolate dall’intelligenza artificiale nel documentario “What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan“. Il film narra la tragica vicenda di Jennifer Pan, condannata all’ergastolo per aver orchestrato l’omicidio dei suoi genitori in Canada nel 2010.

Problemi etici nell’uso dell’AI per le storie di vita reale

Diversi elementi anomali non sono passati inosservati agli spettatori più attenti. Le immagini che appaiono intorno al minuto 28 di “What Jennifer Did” di Netflix hanno tutte le caratteristiche di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale, con mani deformate e dita di proporzioni innaturali, tratti del viso deformati, oggetti modificati sullo sfondo e un dente esageratamente lungo.

Questi dettagli inquietanti lasciano pensare (e a buon diritto) che le immagini non siano state catturate in modo tradizionale, ma piuttosto generate o alterate utilizzando l’intelligenza artificiale. L’uso dell’AI per generare o modificare immagini è una tecnica promettente, ma solleva questioni etiche quando viene applicata a storie di vita reale, specialmente in un contesto forense così delicato. La manipolazione digitale delle prove può influenzare la percezione degli eventi e alterare la narrativa, mettendo in discussione l’integrità del documentario e la veridicità della storia raccontata.

Il silenzio di Netflix alimenta le polemiche

Di fronte alle accuse di aver utilizzato immagini generate con l’AI, Netflix non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Questo silenzio non fa altro che alimentare le polemiche e sollevare preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale per manipolare la realtà e influenzare la percezione degli eventi. La mancanza di trasparenza da parte del colosso dello streaming getta un’ombra di dubbio sull’autenticità del documentario e sulla credibilità della piattaforma stessa.

Jennifer Pan è attualmente in attesa di un nuovo processo. Il presunto uso di immagini AI da parte di Netflix potrebbe avere ripercussioni significative sul corso del procedimento e sulla percezione che il pubblico ha dell’imputata.

L’ascesa dei generatori di immagini AI e la sfida dell’autenticità

I generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale, come Midjourney e DALL-E, stanno diventando sempre più popolari e sofisticati. Le immagini create dall’AI raggiungono livelli di realismo e dettaglio tali da rendere difficile distinguerle da quelle autentiche. Questa evoluzione tecnologica pone nuove sfide e richiede, da parte di tutti, una maggiore consapevolezza e cautela nel valutare l’origine e la veridicità delle immagini.

La controversia che circonda “What Jennifer Did” di Netflix solleva importanti questioni sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale nel giornalismo e nella narrazione di storie di vita reale. È fondamentale che i media mantengano alti standard di integrità e trasparenza, evitando la manipolazione digitale delle prove e garantendo l’autenticità delle informazioni presentate al pubblico.