Netflix: come cercare e installare i giochi

Nei giorni scorsi, Netflix, il colosso dello streaming, ha deciso di affacciarsi anche in territorio gaming, redendo disponibili a livello globale i primi giochi per smartphone e tablet Android e per iPhone e iPad, tutti ispirati ai suoi film e serie di successo.

Scaricare, installare e cominciare a usare i giochi Netflix è facilissimo!

I titoli sono completamente gratuiti, senza acquisti in-app e senza pubblicità, ma per potervi accedere è necessario innanzitutto aver installato la versione dell'app di Netflix più aggiornata per Android e iOS/iPadOS e, in secondo luogo, occorre avere un account Netflix e una sottoscrizione attiva. Non vengono fatte distinzioni per il tipo di abbonamento in essere, è possibile giocare con i titoli disponibili a prescindere dal fatto che il piano in uso sia quello più economico oppure il più costoso.

I cinque giochi al momento disponibili che possono essere scaricati e installati sono i seguenti: Stranger Things: 1984 (Android/iOS/iPadOS) e Stranger Things 3 (Android/iOS/iPadOS) ispirati alle avventure di Undici e dei suoi amici, Shooting Hoops (Android/iOS/iPadOS) dedicato agli appassionati di basket, Card Blast (Android/iOS/iPadOS) con avvincenti rompicapo basati sulle carte e Teeter Up (Android/iOS/iPadOS) con tante prove di equilibrio.

Ma come fare per scaricare e installare i giochi d'interesse? È facilissimo! Basta collegarsi alla relativa sezione del Play Store di Android o dell'App Store di iOS/iPadOS, premere sul pulsante per effettuare l'installazione e attendere che la procedura venga avviata e completata.

I passaggi da compiere, a questo punto, sono ancora più semplici: bisogna avviare il gioco scelto selezionando la relativa icona aggiunta alla schermata home del dispositivo, effettuare il login all'account Netflix (se richiesto) e selezionare il profilo da usare (per ciascun profilo Netflix viene creata una scheda di gioco differente e vengono assegnati dei punteggi separati), dopodiché ci si può finalmente iniziare a divertire.