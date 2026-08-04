Netflix, il gioco FIFA è un flop: lo studio è già stato chiuso

Nei giorni in cui sono iniziati i Mondiali di calcio, Netflix ha lanciato un nuovo gioco di calcio realizzato su licenza ufficiale FIFA: si chiama FIFA World Cup Launch Edition ed è un titolo casuale da controllare con lo smartphone, davanti alla TV. La notizia di questi giorni è la possibile chiusura dello studio che l’ha sviluppato, il team Refactor Games di Los Angeles.

Il FIFA di Netflix non è andato bene, studio chiuso

L’accoglienza non è stata delle migliori, per una produzione che è stata annunciata come una simulazione , ma che di simulativo ha ben poco. Inoltre, con la fine dei mondiali, l’interesse potrebbe essere definitivamente scemato.

Alcuni dipendenti dello studio hanno scritto su LinkedIn di aver perso il loro posto di lavoro, attribuendo la decisione a Delphi Interactive, una delle società che controlla lo sviluppatore.

Beh, a quanto pare sono di nuovo alla ricerca di un lavoro. Delphi ha appena chiuso Refactor, subito dopo che abbiamo pubblicato il gioco FIFA World Cup per Netflix. L’intero studio è stato licenziato oggi, quindi se qualcuno sta cercando talenti posso mettervi in ​​contatto con persone davvero fantastiche.

FIFA World Cup Launch Edition ha ottenuto fin da subito recensioni pesantemente negative. Il titolo di quella qui sotto è Il peggior gioco di calcio di sempre? .

Netflix ha puntato molto sui giochi negli ultimi anni, sia proponendo dei titoli mobile per smartphone e tablet che sul cloud gaming, nel tentativo di diversificare un’offerta basata quasi esclusivamente sui contenuti in streaming. I risultati fin qui ottenuti, però, lasciano a desiderare.

Al momento, Delphi Interactive non ha commentato i report sulla chiusura di Refactor. Fondata nel 2020, la società si descrive così sul suo sito ufficiale.