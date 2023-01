Netflix, i film originali del 2023: titoli e date di uscita

Millie Bobby Brown in un ruolo inedito, Jennifer Lopez alla prima prova con un lungometraggio d’azione e la nuova opera di Zack Snyder: tutto questo e molto altro ancora tra i film originali in arrivo su Netflix nel corso del 2023. La piattaforma svela oggi le date di uscita, stabilendo così un calendario che accompagnerà gli spettatori da qui a dicembre: il primo sarà disponibile in streaming già entro fine mese.

Il 2023 di Netflix: l’anteprima dei film originali

Nell’occasione, il servizio ha pubblicato anche una sorta di trailer che include sequenze tratte dalle pellicole, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un assaggio in anteprima. Vale la pena sottolineare che si tratta di un elenco parziale, stilato tenendo conto esclusivamente delle produzioni più importanti e attese: quello completo è molto più esteso e include decine di titoli.

Ecco dunque la data di uscita dei più importanti film originali in arrivo su Netflix nel corso di quest’anno.

You people (27 gennaio), regia di Kenya Barris con Eddie Murphy;

