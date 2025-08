Netflix Gratis: occasione o pericolosa truffa?

Il dubbio ti viene quando apri la tua casella di posta elettronica e ti trovi davanti a una email che ti propone Netflix Gratis. Si tratta di un’occasione da non perdere o di una pericolosa truffa da fuggire a gambe levate? La risposta a questa domanda è importante perché determinerà un grande risparmio o la perdita di dati e di denaro.

Ciò che rende difficile trovare la risposta giusta per un utente medio è che questa comunicazione contiene il logo ufficiale della nota azienda e la grafica è praticamente identica ai messaggi che invia ai suoi abbonati per informarli riguardo aggiornamenti, nuove uscite o altro. Quindi si tratta di un regalo da parte del colosso dello streaming o di una minaccia alla tua sicurezza?

Se ti imbatti in una email simile purtroppo dobbiamo dirti che si tratta di una pericolosa truffa. Netflix non ha avviato una campagna pubblicitaria con una promozione tramite la quale offre il suo servizio streaming gratis. Tra l’altro l’azienda non offre nemmeno un periodo di prova gratuito, cosa che invece fanno altri competitor tra cui Prime Video, ad esempio.

Netflix Gratis: come riconoscere questa truffa

Un primo elemento che dovrebbe farti dubitare che questa email contenga una truffa è la stessa proposta: Netflix Gratis. Come dicevamo, l’azienda non ha avviato campagne promozionali né periodi di prova gratuiti per accedere alla sua piattaforma di streaming. Non ci sono nemmeno offerte speciali sui prezzi dei suoi abbonamenti.

Un altro elemento chiave è l’urgenza che spesso accompagna queste comunicazioni. “Approfittane subito”, “Ultima occasione” oppure “Clicca adesso”. Spesso questa email viene anche inviata ai già abbonati con oggetto: “Il tuo abbonamento è scaduto”. Poi, all’interno dell’avviso: “Rinnovalo gratis per un mese”. Si tratta di frasi a effetto che spingono all’azione, senza riflettere.

Infine, un terzo elemento è la presenza di un link. Si tratta di pagine phishing che hanno due obiettivi principali. Primo, il furto di denaro e, secondo, il furto di identità. Evita di cliccarci sopra e non fornire mai i tuoi dati sensibili in queste situazioni. Nel dubbio contatta il centro assistenza Netflix per chiedere spiegazioni in merito al tuo abbonamento o a una promozione che offre gratis la piattaforma.