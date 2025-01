Netflix: guarda le novità di gennaio 2025 con l'offerta combinata con Sky

Il mese di gennaio 2025 si caratterizzerà per tante novità su Netflix. La piattaforma di streaming mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo ricchissimo di contenuti che, in queste settimane, registrerà l’arrivo di diverse produzioni inedite.

Le novità di Netflix in arrivo a gennaio 2025

Come ogni mese, il catalogo di Netflix si aggiorna con tantissimi nuovi contenuti. Tra le novità più interessanti di questo mese troviamo la nuova serie ACAB che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 gennaio.

Da segnalare anche la serie Ilary, seguito di Unica, in arrivo sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 9 di gennaio e destinata a diventare una delle produzioni di maggior successo, anche per via del grande eco mediatico che susciterà.

Un altro contenuto interessante da segnalare, tra le nuove produzioni di Netflix, è rappresentato dal nuovo film Back in action, un mix da action e comedy con un cast di ricco di grandi nomi e con Jamie Foxx e Cameron Diaz nel ruolo di protagonisti.

