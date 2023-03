Netflix: il piano base con pubblicità piace in USA

Stando a quanto emerso da un documento riservato che la redazione di Bloomberg ha avuto modo di visionare, il piano Netflix con pubblicità che è stato lanciato di recente non è andato male negli Stati Uniti, anzi.

Netflix: 1 milione di utenti attivi per il piano base con pubblicità

L’inizio è stato piuttosto lento e addirittura si sospettava il fallimento, ma a distanza di qualche mese i numeri sono in crescita e le previsioni puntano persino a ulteriori aumenti.

Andando più in dettaglio, la base mensile di utenti attivi nei primi due mesi ha raggiunto quota 1 milione, andando a registrare un aumento del 500% nel primo mese di disponibilità e del 50% nel secondo mese, il che ha permesso di raggiungere e superare il milione di abbonati al piano base con pubblicità, appunto.

Circa il 20% dei nuovi abbonati negli USA sceglie il piano base con pubblicità, che in Italia presenta un costo pari a 5,49 euro al mese, e secondo le statistiche la maggior parte di chi sottoscrive il piano in questione sono nuovi clienti o ex clienti che non erano più abbonati già da qualche tempo.

Seppur lenta, la crescita dei nuovi abbonati al piano Netflix economico con pubblicità ha quindi permesso alla società di raggiungere le previsioni per inserzionisti e pubblicitari, un obiettivo questo che precedentemente era fallito in termini di garanzie di visualizzazione.

Resta adesso da capire come andrà effettivamente da evolvere la situazione, in special modo in vista delle modifiche in alcuni paesi relativamente alla condivisione della password.

