Netflix: in arrivo contenuti in live streaming?

Dopo il calo del numero degli abbonati registrato durante l’ultima trimestrale, Netflix sta cercando di correre ai ripari con soluzioni che possano permettere di far fronte in maniera efficace alla cosa. Ecco, dunque, che da qualche ora a questa parte ha cominciato a farsi avanti un’ipotesi piuttosto interessante su questo fronte: il live streaming.

Netflix: live streaming per spettacoli di teatro, gare ecc.

Per il momento si tratta “solo” di un’indiscrezione e da parte dei piani alti di Netflix non vi è nulla di confermato ufficialmente, ma sembrerebbe appunto che la celebre piattaforma possa avere in programma una soluzione alternativa di trasmissione, direttamente in live per contenuti quali spettacoli di teatro, gare di ballo, cabaret e talent contest (con tanto di televoto).

Il tutto verrebbe trasmesso con solo qualche secondo di ritardo rispetto alla diretta vera e propria, al fine di avere il tempo necessario per bloccare la visione in caso di eventuali problemi, ad esempio qualora venga adoperato un linguaggio poco consono oppure qualora si verifichino comportamenti inadeguati.

Da notare che ad oggi già le altre principali piattaforme per lo streaming video offrono la possibilità di vedere contenuti in live , come ad esempio Amazon Prime Video e Disney Plus.

Inoltre, già Netflix stessa in passato sperimentato la trasmissione di eventi in live streaming, come i comedy show tenutisi a Los Angeles con comici statunitensi famosi come Ali Wong, Bill Burr, Jerry Seinfeld, John Mulaney, ma sino ad ora non è mai stato fatto nulla di mirato o comunque sia a pianta stabile. Staremo quindi a vedere come si evolverà effettivamente la situazione.

