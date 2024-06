Netflix: in arrivo una nuova interfaccia per la TV

Il colosso dello streaming video Netflix sta lavorando per implementare una nuova interfaccia per la sua app per TV. La notizia assume particolare rilievo, in quanto potrebbe trattarsi della più grande revisione a livello visivo degli ultimi anni.

Netflix: nuovo look per TV in test

Andando più in dettaglio, L’azienda sta testando il nuovo look che rende i titoli e le descrizioni più definiti sullo schermo, andando a cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti navigano nella homepage e scoprono nuovi contenuti da guardare.

L’attuale interfaccia di Netflix mostra tessere statiche e altre informazioni nella parte superiore dello schermo. Le informazioni nel riquadro cambiano man mano che si passa da un titolo all’altro utilizzando il telecomando.

La nuova interfaccia, invece, consoliderà tutto e mostrerà le informazioni in caselle che si estendono quando si punta il telecomando su di esse, mentre il contenuto viene spostato più verso il centro del display. Il trailer inizia invece a essere riprodotto quando ci si ferma su uni box di film e serie TV per più tempo.

Netflix intende altresì rimuovere il menu di sinistra, che dà accesso a varie categorie e impostazioni. La nuova interfaccia visualizzerà le categorie in una barra superiore e un’icona sulla barra di ricerca permetterà di trovare i titoli e accedere a diverse categorie. Per accedere al nuovo menu si dovrà premere il pulsante Indietro sul telecomando.

Attualmente, Netflix sta testando la nuova interfaccia per TV con un piccolo numero di abbonati che utilizzano smart TV e altri dispositivi di streaming. Se tutto andrà per il verso giusto, sarà poi disponibile per tutti nei mesi a venire.