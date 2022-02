Netflix: la funzione Fast Laughs arriva su TV

Già da tempo, sulle sue app per device mobile, Netflix ha abilitato in alcuni Paesi una speciale funzione denominata Fast Laughs. Si tratta di una sorta di contenitore di clip brevi a sfondo comico tratte da film, serie TV e show presenti sulla famosa piattaforma di streaming, avente come obiettivo quello di permettere agli utenti di scoprire l’offerta umoristica in modo semplice e al tempo stesso divertente. D’ora in avanti, però, la suddetta feature sarà disponibile anche su TV.

Netflix: al via i test di Fast Laughs sulle applicazioni TV, ecco come funziona

Nel corso delle ultime ore, infatti, pure sulle applicazioni TV di Netflix è stata introdotta la funzionalità in oggetto, sebbene ancora in fase di test. Il funzionamento è bene o male identico alla variante per smartphone e tablet e tutte le clip risultano accessibili direttamente dalla home page dell’app.

Inoltre, è possibile passare alla clip successiva oppure tornare a quella precedente, condividere quelle d’interesse, reagire con il pulsante “LOL”, aggiungere un titolo all’elenco personalizzato e riprodurre direttamente il film o la serie da cui è tratta la scena.

È tuttavia bene precisare che per il momento la funzione non è disponibile in Italia. Fast Laughs è un’esclusiva degli abbonati Netflix in lingua inglese e infatti la feature è in fase di distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Nuova Zelanda, in Australia e in Irlanda oltre che in altri Paesi anglofoni selezionati. Va altresì tenuto conto che per poter accedere a Fast Laughs è necessario utilizzare un profilo per adulti, quelli per bambini sono esclusi.