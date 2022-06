Netflix licenzia ancora, via altri 300 dipendenti

Il 2022 di Netflix non è iniziato con il piede giusto. Il primo calo nel numero di abbonati nella storia della piattaforma ha scosso la società, scoraggiato gli azionisti e l’ha spinta a riorganizzare almeno parzialmente il proprio business. A farne le spese è anche una quota non indifferente dei dipendenti impiegati (circa 11.000 a livello globale). Dopo aver licenziato 150 persone a maggio, ora tocca ad altre 300.

Gran parte del nuovo taglio interessa la forza lavoro attiva negli Stati Uniti. La notizia è stata riportata in esclusiva da Variety, che ha poi ricevuto la seguente dichiarazione da un portavoce dell’azienda, la riportiamo in forma tradotta.

Oggi, dobbiamo tristemente lasciar andare circa 300 dipendenti. Seppur continuando a investire in modo importante nel business, abbiamo attuato questi aggiustamenti poiché le spese da sostenere sono cresciute in contemporanea alla riduzione della crescita per quanto riguarda le entrate. Siamo molti grati per tutto ciò che hanno fatto per Netflix e lavoreremo sodo per supportarli in questa difficile fase di transizione.