Netflix non funzionerà con iOS 16 e iPadOS 16

Negli ultimi anni, Netflix ha progressivamente interrotto il supporto per i dispositivi più datati. A giugno scorso, ad esempio, è stato il turno di Apple TV di terza generazione. Adesso, invece, è la volta degli iPhone e iPad equipaggiati con iOS 16 e iPadOS 16.

Netflix: stop al funzionamento dell’app su vecchi iPhone e iPad

L’ultimo aggiornamento dell’app Netflix, infatti, mostra un avviso in merito alla fine del supporto per i dispositivi iOS 16 e iPadOS 16 che recita: “Abbiamo aggiornato l’app Netflix! Per utilizzare l’ultima versione, installa iOS 17 o versioni successive”.

I dispositivi interessati includono iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus che eseguono ancora iOS 16 e iPad Pro di prima generazione e iPad di quinta generazione che eseguono ancora iPadOS 16.

Netflix, dunque, richiede ora agli utenti di avere iPhone e iPad con iOS 17 e iPadOS 17 o versioni successive per ricevere gli ultimi aggiornamenti, essenziali in quanto comprensivi di nuove funzionalità e correzioni di bug.

Per il momento, chi utilizza ancora dispositivi basati su iOS 16 e iPadOS 16 può ignorare l’avviso e continuare a utilizzare l’app Netflix, ma tra non molto questa smetterà di funzionare e sarà pertanto necessario agire di conseguenza.

Chiaramente, nulla vieta di usare Netflix via browser da mobile, ma bisogna mettere in conto che rispetto all’app vi è un set limitato di funzionalità e capacità.

Non è escluso che la cosa possa spingere gli utenti che utilizzano dispositivi Apple di vecchio corso a procedere con l’acquisto di un nuovo modello e il recente avvento degli iPhone 16 casca a fagiolo, come si suol dire.