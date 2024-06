Netflix non funzionerà più sulle vecchie Apple TV

Attraverso un’email che Netflix sta inviando in questi giorni ad alcuni dei suoi abbonati, li avvisa che presto non sarà più possibile accedere alla piattaforma attraverso l’applicazione ufficiale installata sui vecchi modelli di Apple TV. Come spesso accade in questi casi, la decisione è spiegata con l’esigenza di mantenere la migliore esperienza possibile . Una decisione giusta o un ennesimo caso di obsolescenza programmata in cui a rimetterci sono gli utenti?

Hai una vecchia Apple TV? Rinuncia a Netflix

Più precisamente, la seconda e terza generazione del dispositivo perderanno il supporto in data 31 luglio 2024. Sono quelle portate sul mercato dalla mela morsicata rispettivamente nel 2010 (introducendo per la prima volta un design scuro eil telecomando in alluminio) e nel 2012 (segnò il passaggio dal formato 720p al 1080p).

Non è da escludere che Netflix abbia scelto di lasciare indietro le Apple TV più datate per ragioni da ricercare nella mancata compatibilità con i codec impiegati oggi dal servizio.

Le prime generazioni del dispositivo basavano il loro funzionamento su una versione riadattata di iOS, il sistema operativo degli iPhone. Erano inoltre sprovviste dell’accesso allo store ufficiale per il download delle applicazoni. Poi, nel 2015, l’arrivo del quarto modello è stato accompagnato dall’introduzione della piattaforma dedicata tvOS, ancora oggi curata dal gruppo di Cupertino.

La new entry del catalogo è stata annunciata nel novembre 2022, con caratteristiche come il supporto alla risoluzione 4K, alla connettività Wi-Fi 6 e con il cuore pulsante rappresentato dal chip A15 Bionic progettato internamente.

Cosa accadrà, dunque, dopo il 31 luglio 2024? In breve, sulle Apple TV di seconda e terza generazione non sarà più possibile accedere a Netflix per vedere i contenuti in streaming. Nell’email che la piattaforma sta inviando ai suoi abbonati, suggerisce di passare a un dispositivo compatibile.

È doveroso precisare che, stando alla documentazione ufficiale, lo stesso gruppo di Cupertino considera obsoleti i due modelli in questione.