Netflix: toggle per l'HDR in arrivo su Android

Sull’app Netflix per Android potrebbe presto arrivare una funzionalità molto attesa dagli utenti: un toggle per l’HDR.

Netflix: un toggle per attivare e disattivare l’HDR su Android

Da un’analisi approfondita del codice dell’app Netflix per i device basati su Android, condotta dal team di Android Authority e dal leaker AssembleDebug, emergono indizi riguardo la disponibilità di un toggle mediante cui poter per l’appunto passare dalla visione SDR a quella HDR, secondo esigenza

Per chi non ne fosse a conoscenza o non lo ricordasse, l’HDR (High Dynamic Range) è una tecnologia fruibile su molti dispositivi e smart TV di ultima generazione e consente di visualizzare colori più vividi, neri più profondi e un’esperienza visiva più immersiva per film e serie TV compatibili.

Non sempre, però, l’HDR rappresenta la scelta ideale. Per alcuni utenti, infatti, può risultare eccessivamente aggressivo per gli occhi soprattutto negli ambienti con scarsa illuminazione, per altri potrebbe comportare un eccessivo consumo della batteria del dispositivo in uso e per altri ancora potrebbe risultare sgradevole la visione per determinati contenuti.

Al momento, è tuttavia bene tenerlo presente, non è ancora da dare per certo il fatto che la nuova funzione venga effettivamente implementata su Netflix per Android e su altri dispositivi in generale. Il fatto che però che la feature sia stata scovata nel codice dell’app suggerisce comunque che gli sviluppatori della celebre piattaforma di streaming video stanno almeno valutando la possibilità di offrire agli utenti un maggiore controllo sulle impostazioni HDR. Sicuramente sarà possibile saperne di più nelle settimane a venire.