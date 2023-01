Netflix: le nuove uscite di febbraio 2023

Il primo mese del 2023 sta ormai quasi per giungere al termine: è dunque tempo di dare uno sguardo alle nuove uscite in arrivo su Netflix a febbraio. Film e serie TV inedite, ma anche stagioni di quelle a cui ci siamo già appassionati, da guardare in streaming nelle prossime settimane. Non mancheranno, ovviamente, i contenuti a tema San Valentino.

Un trailer per le nuove uscite di febbraio su Netflix

A chi poco importa della festa degli innamorati suggeriamo di dare comunque uno sguardo alla lista: ce n’è per tutti i gusti. Di seguito il trailer appena pubblicato dal servizio, con brevi spezzoni di quanto ci attende. Segnaliamo, fra tutti, la prima parte della nuova stagione di YOU e gli episodi de La legge di Lidia Poet con Matilda De Angelis nei panni della protagonista.

Ecco dunque il calendario completo delle novità in arrivo su Netflix il prossimo mese.

Detective Conan: The Culprit Hanzawa (1 febbraio);

I milioni di Gunther (1 febbraio);

The pledge (1 febbraio);

Freeridge (2 febbraio);

Dalla paura all’amore (3 febbraio);

Vinland Saga, stagione 2 (6 febbraio);

YOU, stagione 4 (9 febbraio);

Da me o da te (10 febbraio);

Perfect match (14 febbraio);

La legge di Lidia Poet (15 febbraio);

Aggretsuko, stagione 5 (16 febbraio);

7 donne e un mistero (22 febbraio);

Outer Banks, stagione 3 (23 febbraio);

Oddballs, stagione 2 (24 febbraio);

Un fantasma in casa (24 febbraio);

Formula 1: drive to survive, stagione 5 (24 febbraio);

Too hot to handle: Germania (28 febbraio).

Concludiamo ricordando che, grazie alla sottiscrizione di un abbonamento Netflix con GamsGo, è possibile risparmiare oltre la metà della spesa. Vale lo stesso anche per altri servizi come Paramount+ e Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.