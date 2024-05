Netflix lancia la propria piattaforma pubblicitaria

Durante la presentazione agli Upfronts di mercoledì, Netflix ha annunciato un cambiamento epocale nella sua strategia pubblicitaria. A soli un anno e mezzo dal suo ingresso nel settore dell’advertising, il colosso dello streaming lancerà la propria piattaforma pubblicitaria, sfidando così i giganti del settore come Google, Amazon e Comcast (il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti).

La svolta di Netflix, dalla collaborazione all’indipendenza

Questo annuncio segna una svolta significativa nell’approccio di Netflix alla pubblicità. Inizialmente, infatti, l’azienda aveva stretto una collaborazione con Microsoft per sviluppare la sua tecnologia pubblicitaria, permettendole di entrare rapidamente nel mercato e di competere con rivali consolidati come Hulu, che dispone di un proprio server pubblicitario da oltre un decennio.

Ora, con il lancio del proprio network pubblicitario, Netflix è pronta ad assumere il pieno controllo del proprio futuro nel settore dell’advertising. Questa mossa strategica consentirà all’azienda di creare esperienze pubblicitarie mirate e personalizzate, in grado di risuonare con la sua vasta base di utenti, che conta ben 270 milioni di abbonati.

Il futuro degli annunci su Netflix

Amy Reinhard, presidente della divisione Pubblicità di Netflix, ha dichiarato: “Portare la nostra tecnologia pubblicitaria all’interno dell’azienda ci permetterà di alimentare il piano pubblicitario con lo stesso livello di eccellenza che ha reso Netflix il leader della tecnologia di streaming oggi“. Attraverso ricerche approfondite sui consumatori, Netflix mira a distinguersi dalla concorrenza, creando opportunità migliori sia per gli utenti che per i marchi.

Sebbene Netflix non abbia ancora rivelato i dettagli su come la sua soluzione interna cambierà il modo in cui gli annunci saranno erogati, è probabile che l’azienda si allontani dagli annunci generici. Secondo il Financial Times, il colosso dello streaming intende sperimentare campagne “episodiche”, che prevedono una serie di annunci che raccontano una storia, anziché ripetere semplicemente lo stesso messaggio.

Il successo del piano con pubblicità di Netflix

Reinhard inoltre, ha sottolineato l’incessante crescita e slancio del piano con pubblicità di Netflix, che ora conta 40 milioni di utenti attivi su base mensile a livello globale, rispetto ai soli 5 milioni di un anno fa. Oltre il 40% di tutte le nuove sottoscrizioni nei Paesi in cui è presente il piano con annunci provengono proprio da questa opzione.