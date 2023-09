Netflix scaduto? Rinnovalo con la nuova offerta Sky

Se il tuo abbonamento Netflix è appena scaduto o non lo rinnovi da un po’ adesso puoi avere due piccioni con una fava: il pacchetto Intrattenimento Plus che include sia Sky TV che Netflix ti costa infatti soltanto 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30. Una grande occasione che non puoi farti scappare.

Sky TV e Netflix: cosa prevede l’offerta

Con Sky TV hai a disposizione un mondo intero di intrattenimento a portata di telecomando. Dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e alle imperdibili produzioni Sky Original, Sky ha tutto ciò che desideri.

Con l’offerta Sky non solo recuperi il tuo abbonamento Netflix, ma ottieni anche accesso a tutti i suoi contenuti e alle sue fantastiche funzionalità. Serie TV, film, documentari e programmi per bambini – tutto a portata di mano. Puoi mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi preferiti.

Inoltre, con questa offerta, avrai accesso a Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. È l’esperienza Netflix completa che conosci e ami, ora disponibile come parte del pacchetto Intrattenimento Plus di Sky.

Quindi, se il tuo abbonamento Netflix è scaduto o stai cercando di accedere a Sky e Netflix in un unico posto, non perdere l’occasione di questa straordinaria offerta. A soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, potrai goderti un mondo di intrattenimento senza pari. Non aspettare oltre, rinnova il tuo intrattenimento con Sky e Netflix oggi stesso.

